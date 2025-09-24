Ричмонд
С начала года в Иркутской области благоустроили 41 общественное пространство

Сейчас специалисты еще работают на 18 территориях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала года в Иркутской области благоустроили 41 общественное пространство и 20 дворов. Работы прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, сейчас еще работают на 18 территориях.

— Появляются также новые парки, скверы, набережные и другие пространства, места памяти. А главное, что всё это создаётся по решению жителей, — подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Также в регионе активно идет работа над улучшением городской среды.

Ранее КП-Иркутск на главной улице в Листвянке обновили более 3,57 километра освещения.