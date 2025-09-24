С начала года в Иркутской области благоустроили 41 общественное пространство и 20 дворов. Работы прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, сейчас еще работают на 18 территориях.