В Тамбовской области завершился форум молодых педагогов и наставников

Более 55 специалистов приняли участие в лекциях и мастер-классах.

Форум молодых педагогов и наставников проходил с 16 по 18 сентября на базе отдыха «Галдым» Тамбовской области. Мероприятие организовали в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Участниками события стали 58 начинающих специалистов из разных городов и округов. Форум прошел 15-й раз. Программа включала лекции, мастер-классы, тренинги, командную работу, а также спортивные и творческие мероприятия. Своим опытом с молодыми педагогами делились ведущие учителя региона, победители и призеры конкурсов профмастерства и эксперты областного Института повышения квалификации работников образования.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.