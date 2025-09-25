Кроссворд на 25 сентября 2025

3. Оскар

В 2022 году Уилл Смит получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Однако церемония запомнилась не только триумфом актера, но и скандальным инцидентом. После шутки Криса Рока о бритой голове Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией, Смит поднялся на сцену и ударил комика. Вернувшись на место, он потребовал, чтобы Рок больше не упоминал его жену. Несмотря на произошедшее, Смит получил «Оскар» и в своей речи принес извинения Академии. Позже, в июле 2022 года, он также опубликовал видео с извинениями в адрес Криса Рока и его семьи.