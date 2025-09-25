Кроссворд на 25 сентября 2025

Подробные объяснения к каждому ответу вы найдете в конце материала.
Интересные факты об Уилле Смите
- С 1990 года Уилл Смит начал сниматься в популярном сериале «Принц из Беверли-Хиллз», где, по сути, играл вымышленную версию самого себя в юности. В этот период он использовал сценический псевдоним Принц, взятый из названия сериала. Шестилетний успех ситкома «Принца из Беверли-Хиллз» стал важным этапом в его карьере.
- Уилл Смит вошел в историю Голливуда как единственный актер, чьи восемь фильмов подряд демонстрировали стабильно высокие кассовые сборы: каждый из фильмов превысил 100 миллионов долларов в американском прокате.
- Брак Уилла Смита и Джады Пинкетт, заключенный 31 декабря 1997 года, подарил миру не только любящую семью, но и талантливых актеров. Их дети, Джейден и Уиллоу, пошли по стопам отца. Уиллоу дебютировала в кино вместе с Уиллом в фильме «Я — легенда», а Джейден снялся с отцом в фильмах «В погоне за счастьем» и «После нашей эры», получив также признание критиков.
Ответы
По горизонтали:
1. Азимов
Научно-фантастический фильм «Я, робот» режиссера Алекса Пройаса, с Уиллом Смитом в роли детектива Спунера, вдохновлен циклом рассказов Айзека Азимова о роботах и «Трех законов роботехники». Изначально сценарий фильма не имел отношения к произведениям Азимова. Однако, после приобретения прав на экранизацию, продюсеры поручили Акиве Голдсману адаптировать существующий сценарий, добавив в него элементы из рассказов писателя.
2. Доктор
«Я — легенда» — американский постапокалиптический фильм Фрэнсиса Лоуренса, основанный на одноименном романе Ричарда Мэтисона. Сюжет разворачивается в Нью-Йорке, который охвачен вирусом, превратившим людей в чудовищ. В картине задействованы известные городские места, и также встречаются анонсы несуществующих фильмов, придуманные сценаристом Акивой Голдсманом, включая постер «Бэтмен против Супермена». Фильм был номинирован на VES Awards, премию Гильдии киноактеров США и Image Awards, а Уилл Смит, сыграв доктора Элиса Крипина, получил премии «Сатурн» и MTV Movie Awards за лучшую мужскую роль.
3. Хэнкок
«Хэнкок» — комедийный боевик Питера Берга о супергерое с Уиллом Смитом и Шарлиз Терон в главных ролях. Оригинальное происхождение имени героя обыгрывает американское выражение «Мне нужен твой Джон Хэнкок», означающее просьбу поставить подпись и связанное с подписью Джона Хэнкока под Декларацией независимости. В фильме герой Смита, страдающий амнезией, принимает эти слова медсестры за свое имя. В русской версии фильма это объяснение было адаптировано: Хэнкок придумывает себе имя, а фамилию берет с коробки супа.
4. Рэп
В Филадельфии Уилл Смит познакомился с Джеффом Таунсом, и их дуэт DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince быстро завоевал популярность в конце 1980-х. Их новаторский рэп принес им первую в истории премию «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение.
5. Хитч
«Правила съема: Метод Хитча» — романтическая комедия с Уиллом Смитом и Евой Мендес в главных ролях. Смит играет Алекса «Хитча» Хитченса, профессионального «доктора свиданий», который обучает мужчин искусству ухаживания. Однако, помогая очередному клиенту, Хитч обнаруживает, что его собственные методы не работают с журналисткой, в которую он влюблен. Первоначальное название сценария было «Последний первый поцелуй».
По вертикали:
1. Али
«Али» — спортивная драма Майкла Манна с Уиллом Смитом в главной роли, где его реальная жена, Джада Пинкетт Смит, сыграла первую жену Али. Изначально отказавшись от роли, Смит согласился на участие в фильме только после личного звонка от Мухаммеда Али. Чтобы достоверно воплотить его образ, актер набрал 15 килограмм мышечной массы, тренируясь по особой программе в Аспене. В 2016 году Смит был одним из тех, кто нес гроб с телом легендарного боксера.
2. Дэдшот
В 2016 году Уилл Смит исполнил роль Дэдшота в супергеройском боевике «Отряд самоубийц». Дэдшот — известный персонаж DC Comics, враг Бэтмена и один из самых опасных наемных убийц. В фильме образ Дэдшота имеет некоторые отличия от комиксов, например, его ориентационное устройство располагается на левом глазу. «Отряд самоубийц», несмотря на коммерческий успех, получил смешанные отзывы, но был отмечен премией «Оскар» за лучший грим и прически.
3. Оскар
В 2022 году Уилл Смит получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Однако церемония запомнилась не только триумфом актера, но и скандальным инцидентом. После шутки Криса Рока о бритой голове Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией, Смит поднялся на сцену и ударил комика. Вернувшись на место, он потребовал, чтобы Рок больше не упоминал его жену. Несмотря на произошедшее, Смит получил «Оскар» и в своей речи принес извинения Академии. Позже, в июле 2022 года, он также опубликовал видео с извинениями в адрес Криса Рока и его семьи.
4. Вест
«Дикий, дикий Запад» — научно-фантастический вестерн Барри Зонненфельда, вдохновленный одноименным сериалом 1960-х. Несмотря на участие звезд — Кевина Клайна и Уилла Смита, который также записал саундтрек, фильм был встречен крайне негативно: он получил шесть антинаград «Золотая малина», включая «Худший фильм», «Худший режиссер» и «Худшая экранная пара».
5. Матрица
В конце 1990-х годов Уиллу Смиту предложили главную роль в фильме «Матрица», однако он отклонил предложение в пользу участия в ковбойской комедии «Дикий, дикий Запад». Несмотря на провал фильма в прокате, саундтрек к нему достиг вершин американских хит-парадов. Уилл Смит впоследствии заявил, что не сожалеет о своем решении, считая исполнение Киану Ривза в «Матрице» идеальным.
