СБ может использовать алгоритмы математиков России в сфере нацбезопасности

Рабочее совещание по теме состоялось между Советом Безопасности России и Центральным экономико-математическим институтом Российской академии наук.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) России рассматривает возможность использовать отечественные разработки ученых по математическому моделированию для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ.

«Проведено рабочее совещание по вопросам применения в сфере обеспечения национальной безопасности разработанных Центральным экономико-математическим институтом Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) методов многомерного статистического анализа и математического моделирования социально-экономических процессов», — сказано в сообщении.

Директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин представил наработки института по расчету интегральных показателей (индексов) национальной силы и национальной безопасности, позволяющих проводить сравнение 193 стран — участниц ООН с использованием открытых данных.

На совещании были рассмотрены возможности использования представленных методов и алгоритмов для вычисления интегральных показателей, отражающих ситуацию в области реализации стратегических национальных приоритетов, а также перспективные направления сотрудничества Совета Безопасности с ЦЭМИ РАН, отметили в пресс-службе.

