В Нижнем Новгороде пройдет форум для молодых бизнесменов «PRO Активация»

Студенты, аспиранты и молодые предприниматели Нижегородской области могут принять участие в форуме молодежного технологического предпринимательства «PRО Активация». Он пройдет 15 октября на площадке технопарка «Анкудиновка» в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Весной этого года форум “Активация” собрал 200 студентов и молодых ученых Нижегородской области. Участники смогли представить проекты экспертам, изучить условия создания технологического бизнеса и познакомиться с инструментами поддержки. Мы сделаем акцент на практических аспектах ведения бизнеса и создадим пространство для открытого диалога студентов-инноваторов, представителей власти, инвесторов и предпринимателей. Наша цель — дать молодежи знания и уверенность в том, что их идеи могут превратиться в успешные бизнес-проекты именно здесь, в Нижегородской области», — подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
На мероприятии пройдет открытый диалог на тему «Как превратить идею в инвестиционно привлекательный проект: где искать поддержку и финансирование» с участием экспертов рынка. Также там расскажут истории успеха предпринимателей региона. Они поделятся ключевыми решениями, которые повлияли на их бизнес, ошибками и советами, ответят на вопросы участников.
Кроме того, в форуме примут участие представители Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и инфраструктуры поддержки бизнеса. Они расскажут о действующих в регионе мерах государственной поддержки, в том числе о возможностях нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В завершение мероприятия пройдет церемония награждения победителей конкурса «Студенческий стартап» и презентация каталога студпроектов Нижегородской области.
Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться можно до 14 октября включительно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.