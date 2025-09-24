В Нижнем Новгороде пройдет форум для молодых бизнесменов «PRO Активация»

«Весной этого года форум “Активация” собрал 200 студентов и молодых ученых Нижегородской области. Участники смогли представить проекты экспертам, изучить условия создания технологического бизнеса и познакомиться с инструментами поддержки. Мы сделаем акцент на практических аспектах ведения бизнеса и создадим пространство для открытого диалога студентов-инноваторов, представителей власти, инвесторов и предпринимателей. Наша цель — дать молодежи знания и уверенность в том, что их идеи могут превратиться в успешные бизнес-проекты именно здесь, в Нижегородской области», — подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.