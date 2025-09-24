Более 600 гостиниц и отелей Ростовской области успешно прошли самооценку

Гостиницы Ростовской области успешно прошли обязательную процедуру самооценки в рамках системы аккредитации. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов.
— Из 674 средств размещения самооценку прошли 90,4%, — прокомментировал Павел Павлов.
Чиновник отметил, что зафиксированный показатель стал одним из самых высоких в России. Кроме того, донской регион занял тшестое-седьмое место в стране по количеству средств размещения. Речь идет о помещениях в гостиницах, отелях, санаториях и других местах, где останавливаются туристы.
Объекты, которые не пройдут самооценку, не смогут размещать информацию о себе в публичных системах бронирования.
