Более 600 гостиниц и отелей Ростовской области успешно прошли самооценку

90,4% мест размещения прошли обязательную оценку на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Гостиницы Ростовской области успешно прошли обязательную процедуру самооценки в рамках системы аккредитации. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов.

— Из 674 средств размещения самооценку прошли 90,4%, — прокомментировал Павел Павлов.

Чиновник отметил, что зафиксированный показатель стал одним из самых высоких в России. Кроме того, донской регион занял тшестое-седьмое место в стране по количеству средств размещения. Речь идет о помещениях в гостиницах, отелях, санаториях и других местах, где останавливаются туристы.

Объекты, которые не пройдут самооценку, не смогут размещать информацию о себе в публичных системах бронирования.

