В округе Воскресенска Подмосковья завершилось благоустройство дворов

Благоустройство дворовых территорий завершилось в городском округе Воскресенск Московской области. Работы проводились в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«Новый облик обрели дворы деревни Золотово по улице Московской, дома № 6, 7 и деревни Степанщино по улице Суворова, дома № 1, 2, 3, 4, а также в селе Барановском по улице Фабрики Вперед, дома № 13, 14, 15, 16, 18», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Во дворах обновили тротуары и пешеходные дорожки, установили новые бордюры, оборудовали дополнительные парковочные места. Всего в этом году в округе благоустроили девять дворовых территорий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.