Россияне на Новый год будут отдыхать 12 дней

«В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно. Таким образом, в 2026 году будут следующие дни отдыха: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней)», — говорится в сообщении правительства. −0-