Гречка, отравленная пестицидами: В молдавских магазинах обнаружена «опасная» для здоровья людей крупа из Украины — покупателей просят вернуть товар в магазин

Из продажи отзывается партия гречки, импортированной из Украины. Причина в превышении допустимых значений остатков пестицида «глифосат» — вещества, содержание которого в продуктах питания превышает установленные нормы.
Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ/ANSA) призывает покупателей, приобретших продукцию из указанной партии, воздержаться от её употребления и вернуть товар в пункты продажи.
Учреждение отмечает, что постоянно контролирует соблюдение требований безопасности пищевых продуктов и призывает потребителей сообщать о любых несоответствиях, выявленных в приобретённой продукции.
