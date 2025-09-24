Ричмонд
Гречка, отравленная пестицидами: В молдавских магазинах обнаружена «опасная» для здоровья людей крупа из Украины — покупателей просят вернуть товар в магазин

Из продажи отзывается партия гречки торговой марки ORA украинского производства.

Источник: Комсомольская правда

Из продажи отзывается партия гречки, импортированной из Украины.

Из продажи отзывается партия гречки, импортированной из Украины. Причина в превышении допустимых значений остатков пестицида «глифосат» — вещества, содержание которого в продуктах питания превышает установленные нормы.

Национальное агентство продовольственной безопасности (НАПБ/ANSA) призывает покупателей, приобретших продукцию из указанной партии, воздержаться от её употребления и вернуть товар в пункты продажи.

Учреждение отмечает, что постоянно контролирует соблюдение требований безопасности пищевых продуктов и призывает потребителей сообщать о любых несоответствиях, выявленных в приобретённой продукции.

