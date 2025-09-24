Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство утвердило календарь праздничных дней в 2026 году

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году, сообщила пресс-служба правительства.

Источник: Freepik

Какие дни будут праздничными выходными в следующем году:

  • с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 (12 дней);
  • с 21 по 23 февраля (3 дня);
  • с 7 по 9 марта (3 дня);
  • с 1 по 3 мая и (3 дня);
  • с 9 по 11 мая (3 дня);
  • с 12 по 14 июня (3 дня);
  • 4 ноября;
  • 31 декабря.

Как уточняется в сообщении, 3 и 4 выпадают на субботу и воскресенье, их перенесли на 31 декабря (четверг) и 9 января (пятница).

И в 2025 году, и в 2026-м, судя по производственному календарю, 31 декабря будет выходным.

В 2024 году глава Минтруда Антон Котяков говорил, что не видит смысла закрепять 31 декабря в качестве официального выходного, поскольку делать его днем отдыха для россиян удается с помощью переносов. В прошлом году, как в текущем и следующем, был выходным.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше