В Свердловской области заготовили 1,4 миллиона тонн кормовых культур

«На полях сейчас много техники. Идет уборка урожая, в том числе кормовых трав. Сбалансированная кормовая база напрямую влияет на общий надой молока в регионе. Сейчас он составляет 600 тысяч тонн, по итогам года планируется выйти на отметку в более 870 тысяч. Это выше показателя прошлого года. Обеспечивая молочное стадо и предприятия качественным сырьем, Свердловская область сохраняет свои позиции в десятке российских регионов по производству молока», — сообщил Денис Паслер.