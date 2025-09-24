В Свердловской области заготовили 1,4 миллиона тонн кормовых культур

Свердловские аграрии заготовили 1,4 млн тонн кормовых культур, что составляет 85% от плана по заготовке сенажа, силоса и сена до следующего лета. Это соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Многолетними и однолетними растениями засеяно свыше 360 тыс. га полей. Несмотря на то, что сенокосная кампания этого года стартовала из-за погодных условий примерно на две недели позже среднегодовых значений, на качестве многолетних и однолетних трав холодные весна и начало лета не отразились. Благодаря обильным осадкам почва напиталась влагой, что положительно сказалось на росте трав.
«На полях сейчас много техники. Идет уборка урожая, в том числе кормовых трав. Сбалансированная кормовая база напрямую влияет на общий надой молока в регионе. Сейчас он составляет 600 тысяч тонн, по итогам года планируется выйти на отметку в более 870 тысяч. Это выше показателя прошлого года. Обеспечивая молочное стадо и предприятия качественным сырьем, Свердловская область сохраняет свои позиции в десятке российских регионов по производству молока», — сообщил Денис Паслер.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.