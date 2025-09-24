Комбинат из Уфы на четверть увеличил выпуск сосисок за полгода

Уфимский мясоконсервный комбинат за полгода увеличил выработку на потоке по производству сосисок на 25% — с 36,5 до 45,9 кг на человека в час. Это удалось сделать благодаря внедрению инструментов бережливого производства в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций в сфере производительности труда.