Комбинат из Уфы на четверть увеличил выпуск сосисок за полгода

Этот товар занимает 15% от общего объема выручки предприятия.

Уфимский мясоконсервный комбинат за полгода увеличил выработку на потоке по производству сосисок на 25% — с 36,5 до 45,9 кг на человека в час. Это удалось сделать благодаря внедрению инструментов бережливого производства в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций в сфере производительности труда.

Этот товар занимает существенную долю в продукции комбината — 15% от общего объема выручки. Ключевым улучшением стала модернизация участка упаковки готового продукта.

На предприятии эксперты РЦК внедрили систему почасового производственного анализа на ключевых участках: измельчения, формования и термообработки. В компании ежедневно следили за выполнением плана в реальном времени, устраняли недочеты. Это позволило сократить простои упаковочной линии на 30%.

Помимо оптимизации процессов, было проведено обучение персонала. Рабочая группа комбината прошла тренинги в РЦК и изучила опыт ведущих производителей, а внутренние инструкторы обучили сотрудников принципам бережливого производства.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.