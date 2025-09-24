В Брянске капитально отремонтировали улицу Городищенскую

Дорогу обновили полностью, ее общая протяженность составляет 1,6 км. Обновленная улица значительно улучшит транспортную доступность и создаст более комфортные условия для жителей района. На дороге уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Для комфорта и безопасности пешеходов сделали новые тротуары. Для регулирования скорости транспортных средств и повышения общей безопасности движения установлены искусственные неровности. Дополнительно для улучшения видимости и безопасности в темное время суток смонтирована новая система наружного освещения. Также на улице установили знаки и обновили разметку.