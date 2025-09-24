В Брянске капитально отремонтировали улицу Городищенскую

Капитальный ремонт улицы Городищенской завершили в Бежицком районе Брянска по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Дорогу обновили полностью, ее общая протяженность составляет 1,6 км. Обновленная улица значительно улучшит транспортную доступность и создаст более комфортные условия для жителей района. На дороге уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Для комфорта и безопасности пешеходов сделали новые тротуары. Для регулирования скорости транспортных средств и повышения общей безопасности движения установлены искусственные неровности. Дополнительно для улучшения видимости и безопасности в темное время суток смонтирована новая система наружного освещения. Также на улице установили знаки и обновили разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.