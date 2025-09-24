В центре Калининграда планируют сделать выделенку для трамваев

В Калининграде планируют увеличить протяжённость выделенных полос для трамваев. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Обособленные пути хотят сделать в самом центре, где наиболее интенсивное движение. Это площадь Победы, улица Черняховского и Советский проспект от КГТУ до Гайдара.
На двух участках площади Победы пути используют для поворота налево. И если в районе Черняховского манёвр можно сделать и со второй полосы, то вот на пересечении с Гвардейским проспектом подобная схема маловероятна. При обособлении придётся закрывать этот поворот.
Сложности для автомобилистов возникнут и на Советском проспекте: особенно остро это почувствуют желающие повернуть на Нарвскую (Брамса) и Озерова. На Черняховского с рельсов сворачивают в основном на Пролетарскую и Горького.
Позиция властей, которые хотят пересадить калининградцев из личных авто на общественный транспорт, понятна: автобусы и маршрутки стоят в пробках из-за нескольких легковушек. Но у горожан есть справедливый контраргумент — общественный транспорт в Калининграде находится в упадке, часто бывает забит, разрывы между рейсами слишком большие, перевозчики бесконтрольно сходят с линии.