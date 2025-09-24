Лукашенко поучаствует в Глобальном форуме и встретится с Путиным в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поучаствует в Глобальном атомном форуме, сообщила пресс-служба президента.
Известно, что Международный форум World Atomic Week, будет проходить с 25 по 28 сентября в Москве на ВДНХ. В этом году форум приурочен 80-летию атомной промышленности России и пройдет под девизом «От нового технологического уклада — к новому мировоззрению».
Ранее в пресс-службе российского лидера сообщили, что президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме. Также в Кремле сказали, что вместе с Владимиром Путиным в форуме будут принимать участие президент Беларуси Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никола Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и ряда специализированных организаций.
Визит белорусского лидера в Россию состоится 25 — 26 сентября. Кроме участия в глобальном форуме запланирована двустороння встреча Лукашенко с Путиным.
