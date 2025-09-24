Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом им Белоруссией

Вопрос находится в проработке. Он носит чисто экономический характер. Если в летний период поток такой появляется, зимой, весной и осенью его меньше. Как только наши железнодорожные перевозчики сориентируются, что есть возможность если не отдельный поезд (запустить — ред.), то хотя бы добавить вагоны к поезду, который идет из Крыма в Смоленск, они нам обещают в этом деле посодействовать.