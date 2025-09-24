Когда откроется железнодорожное сообщение между Крымом им Белоруссией

Вопрос находится в проработке. Он носит чисто экономический характер. Если в летний период поток такой появляется, зимой, весной и осенью его меньше. Как только наши железнодорожные перевозчики сориентируются, что есть возможность если не отдельный поезд (запустить — ред.), то хотя бы добавить вагоны к поезду, который идет из Крыма в Смоленск, они нам обещают в этом деле посодействовать.
Он отметил, что Крым остается популярным среди белорусских туристов. На полуостров приезжают на отдых и оздоровление дети из братской страны. В Ялте работает принадлежащий РБ санаторий «Беларусь», который постоянно заполнен отдыхающими из дружественной республики.
«Важным направлением является работа наших туроператоров, российских и белорусских… Белорусы ведь заинтересованы не только в том, чтобы на пляже полежать. Историко-познавательный, спортивный туризм, экотуризм, крымская гастрономия — все это привлекает туристов из Белоруссии, турпоток из этой страны растет», — добавил постпред Крыма при президенте РФ.
Ранее между Крымом и Белоруссией был налажено автобусное сообщение. В 2023 году начались рейсы автобуса, следующего по маршруту Ялта — Алушта — Симферополь — Феодосия — Керчь — Минск.
С 23 по 26 сентября в Минске проходит Международный форум «Дни Крыма в Белоруссии». Георгий Мурадов возглавляет крымскую делегацию. В 2025 году форум посвящен 80-летию Великой Победы. В рамках деловой программы состоялись встречи крымской делегации с послом РФ в Белоруссии Борисом Грызловым, муфтием республики Абу-Бекиром Шабановичем. Также в программе — встречи с генконсулом РФ в Гродно Феодосием Владышевским, руководством и студентами Белорусского государственного университета и других вузов РБ. Также запланировано подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве между учреждениями сферы культуры Крыма и Белоруссии. Предусмотрена культурная программа с участием солистов Крымской государственной филармонии, ансамблей «Хайтарма» и «Таврия».