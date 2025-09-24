Ричмонд
Врачи Орловской больницы осмотрели более 50 человек в поселке Колпна

В состав выездной бригады вошли невролог и кардиолог.

Более 50 пациентов центральной районной больницы (ЦРБ) в поселке Колпна получили квалифицированную консультативную помощь от мобильной бригады врачей Орловской областной клинической больницы. Это способствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Подобные выезды специалистов позволяют приблизить специализированную медицинскую помощь к жителям отдаленных районов и повысить ее доступность. Врачи Колпнянской ЦРБ заранее подготовили группу пациентов, нуждающихся в консультациях узких специалистов. В первую очередь это были люди, состоящие на диспансерном учете после перенесенного инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения. Кроме того, в список включили маломобильных пациентов, для которых поездка в областной центр представляет значительные трудности.

В состав бригады вошли опытные специалисты — врач-невролог и врач-кардиолог. Благодаря выездному приему пациенты получили не только консультацию, но и индивидуальные рекомендации по дальнейшему лечению и профилактике.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.