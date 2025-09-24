Врачи Орловской больницы осмотрели более 50 человек в поселке Колпна

Подобные выезды специалистов позволяют приблизить специализированную медицинскую помощь к жителям отдаленных районов и повысить ее доступность. Врачи Колпнянской ЦРБ заранее подготовили группу пациентов, нуждающихся в консультациях узких специалистов. В первую очередь это были люди, состоящие на диспансерном учете после перенесенного инфаркта миокарда и нарушения мозгового кровообращения. Кроме того, в список включили маломобильных пациентов, для которых поездка в областной центр представляет значительные трудности.