Форвард Хмелевски не признает свой обмен в «Ак Барс», настаивая на Омске

И в то же время на гостевой книге болельщиков «Авангарда» «Bloodyhawks» пользователь с ником Roman написал и еще одну весть: якобы уже сегодня, 24 сентября, вопрос по трансферу Хмелевски будет решаться «на самом верху» по линии компаний-спонсоров двух клубов, «Авангарда» и «Салавата Юлаева». И якобы сама сделка была сорвана по команде «кого-то сверху», чтобы испортить настроение «ястребам».