Форвард Хмелевски не признает свой обмен в «Ак Барс», настаивая на Омске

Журналист Алексей Шевченко сообщил инсайд, согласно которому форвард Александр Хмелевски не хочет играть за «Ак Барс», хотя «Салават Юлаев» и обменял его в казанский клуб. Значит ли это, что вариант Казани с игроком и его агентом «бунтари» в принципе не согласовали, Шевченко не уточнил.
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели обмен 23 сентября. Уфа получила за Хмелевски защитника Уайатта Калинюка и деньги в сумме 230 млн рублей. «Ак Барс», ко всему этому, и проблему, как вписать нового игрока в свой «потолок» зарплат, если у него в сезон положена оплата труда в 80 млн, и снизить ее против его воли нельзя.
«Ребята. Есть продолжение. Хмелевский отказывается ехать в “Ак Барс”. Он хочет в Омск», — написал Шевченко у себя в Телеграм-канале.
Одновременно «Матч ТВ» сообщает, что Хмелевски получил предложение от клуба «Сан Хосе» и может продолжить играть уже в НХЛ. Американский клуб ранее делал ему квалификационное предложение в 812 тыс. долларов, а ныне предлагает односторонний контракт. По нему игрок может уехать в НХЛ, если его попытаются заставить выступать за «Ак Барс».
И в то же время на гостевой книге болельщиков «Авангарда» «Bloodyhawks» пользователь с ником Roman написал и еще одну весть: якобы уже сегодня, 24 сентября, вопрос по трансферу Хмелевски будет решаться «на самом верху» по линии компаний-спонсоров двух клубов, «Авангарда» и «Салавата Юлаева». И якобы сама сделка была сорвана по команде «кого-то сверху», чтобы испортить настроение «ястребам».
Более подробно детали сорвавшейся сделки «Авангарда» и того, что произошло вокруг нее, «КП Омск» описала здесь.