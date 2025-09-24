Ричмонд
Глава Ростова выразил соболезнования после атаки ВСУ в Новороссийске

Александр Скрябин выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин выразил соболезнования после атаки ВСУ в Новороссийске. Пост был опубликован сегодня, 24 сентября.

— Выражаю искренние соболезнования пострадавшим и семьям погибших, в результате ужасного террористического акта со стороны киевского режима. Пострадали мирные жители. Ростовчане скорбят с жителями Новороссийска в этот тяжелый момент, — написал Александр Скрябин.

По информации «КП-Кубань», в ходе атаки погибли два человека, еще семь пострадавших доставили в больницу. Троих госпитализировали с травмами средней тяжести, еще троих в тяжелом состоянии.

Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». Также ущерб получили 20 машин, три из них сгорели полностью.

