Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме объяснили новые правила призыва

Законопроект о переходе на круглогодичный призыв в армию нацелен на оптимизацию работы военных комиссариатов. При этом график отправки новобранцев к местам службы изменяться не будет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Парламентарий подчеркнул, что даты призыва останутся неизменными.

«Граждане к месту прохождения военной службы будут отправляться так же, как сейчас. Два раза в год: с 1 апреля по 15 июля, а затем осенью с 1 октября по 31 декабря», — пояснил Швыткин.

Депутат уточнил, что изменения направлены на оптимизацию работы военкоматов: теперь медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться на протяжении всего года.

Мы просто оптимизируем работу военных комиссариатов, чтобы они проводили всю основную работу не в сжатые сроки перед самым призывом, а распределяли нагрузку равномерно по всему году.

Юрий Швыткин
депутат Госдумы (цитата по «Ленте.ру»)

Ранее Госдума одобрила законопроект о призыве на военную службу в течение года. По замыслу авторов такой порядок должен обеспечить равномерное распределение нагрузки на военкоматы и повысить эффективность призывного процесса. В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.