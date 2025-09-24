В Госдуме объяснили новые правила призыва

Парламентарий подчеркнул, что даты призыва останутся неизменными.
«Граждане к месту прохождения военной службы будут отправляться так же, как сейчас. Два раза в год: с 1 апреля по 15 июля, а затем осенью с 1 октября по 31 декабря», — пояснил Швыткин.
Депутат уточнил, что изменения направлены на оптимизацию работы военкоматов: теперь медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться на протяжении всего года.
Мы просто оптимизируем работу военных комиссариатов, чтобы они проводили всю основную работу не в сжатые сроки перед самым призывом, а распределяли нагрузку равномерно по всему году.