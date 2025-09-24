Ричмонд
В Иркутске депутаты обсудили развитие общественного транспорта

Необходимо подумать о переходе на автобусы и троллейбусы большей вместимости.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске депутаты обсудили развитие общественного транспорта. Они обсудили, как улучшить транспортную систему и обеспечить жителей автобусами, троллейбусами и трамваями. Для достижения целей планируется реконструкция и расширение магистралей, строительство путепроводов и развязок для разгрузки районов, а также ремонт дорог. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Думы Иркутска.

— Обновление Маратовской, Академической и Байкальской развязок жители ждут уже более десяти лет. Сегодня нужно сузить прицел на приоритетных моментах и планомерно двигаться к цели, направив усилия на поиск финансирования, — подчеркнул председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

В ходе анализа дублирующих маршрутов установили, что из 16, рекомендованных к отмене в 2024 году, четыре уже прекратили свое существование. Еще по пяти маршрутам не осуществлялось перевозок. А семь оставшихся работают, так как пользуются спросом у горожан.

Сейчас ведутся работы по созданию единого проездного билета. Также необходимо проанализировать центральные маршруты и подумать о переходе на автобусы и троллейбусы большей вместимости.