Ограничения на полеты сняты в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Работа аэропорта возвращается к штатному режиму.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на курорте объявлена угроза применения безэкипажных катеров. В связи с этим отдыхающих эвакуировали с пляжа и набережной.
«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях и на официальной странице администрации Сочи», — призвал Прошунин в своем телеграм-канале.