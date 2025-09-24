Ричмонд
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Сочи

Аэропорт Сочи снова принимает самолеты.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Работа аэропорта возвращается к штатному режиму.

Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на курорте объявлена угроза применения безэкипажных катеров. В связи с этим отдыхающих эвакуировали с пляжа и набережной.

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях и на официальной странице администрации Сочи», — призвал Прошунин в своем телеграм-канале.