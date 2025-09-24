Ричмонд
Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год — как будем отдыхать

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости Крым. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Документ опубликован на официальной сайте Кабмина.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с постановлением, в новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести. Таким образом новогодние каникулы продлятся в течение 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Далее россияне будут отдыхать по три дня — с 21 по 23 февраля по случаю Дня Защитника отечества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.

Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

По случаю Дня России праздничными выходными будут три дня — с 12 по 14-е июня.

4 ноября выходной объявлен в связи с Днем Народного Единства.

Заключительный выходной 2026 года выпадет на 31 декабря.

Проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год ранее разработал Минтруд, документ был вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.