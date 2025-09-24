Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год — как будем отдыхать

В соответствии с постановлением, в новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести. Таким образом новогодние каникулы продлятся в течение 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.