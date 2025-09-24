Кабмин утвердил праздники и выходные на 2026 год — как будем отдыхать

В соответствии с постановлением, в новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их решено перенести. Таким образом новогодние каникулы продлятся в течение 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Далее россияне будут отдыхать по три дня — с 21 по 23 февраля по случаю Дня Защитника отечества и с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня.
Майские праздники продлятся с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.
По случаю Дня России праздничными выходными будут три дня — с 12 по 14-е июня.
4 ноября выходной объявлен в связи с Днем Народного Единства.
Заключительный выходной 2026 года выпадет на 31 декабря.
Проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год ранее разработал Минтруд, документ был вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.