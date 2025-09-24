Ричмонд
Последние новости к вечеру 24 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 24 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 24 сентября — в проекте Новости Mail.

В Кремле назвали Россию медведем в ответ на слова Трампа о бумажном тигре

Источник: РИА "Новости"

«Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает» — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Трамп на полях ООН сказал, что экономика России в «ужасном состоянии», назвав страну «бумажным тигром».

Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА и БЭК

Источник: РИА "Новости"

По данным оперштаба Кубани, восемь человек пострадали, трое погибли. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее «чудовищной атакой со стороны киевского режима».

В России сменились глава Верховного суда и генпрокурор

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана на должность генпрокурора. Занимавшего до этого пост генпрокурора Игоря Краснова Совет Федерации назначил главой Верховного суда.

Правительство одобрило проект бюджета на 2026−2028 годы

Источник: РИА "Новости"

Ключевыми приоритетами проекта стали: выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных Владимиром Путиным.

Кабмин утвердил производственный календарь на 2026 год

Источник: РИА "Новости"

Исходя из постановления, подписанного председателем правительства РФ Михаила Мишустина, новогодние праздники продлятся 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

