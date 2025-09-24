Последние новости к вечеру 24 сентября 2025 года

«Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает» — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Трамп на полях ООН сказал, что экономика России в «ужасном состоянии», назвав страну «бумажным тигром».