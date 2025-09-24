В Ленобласти введут штрафы за оставленные электросамокаты

В ЗакСе Ленобласти приняли законопроект, который предполагает штрафы за нарушение правил общего пользования арендуемыми электросамокатами.
Инициатор законопроекта — Совет депутатов Соснового Бора — отмечает, что резкий рост числа электросамокатов приводит к увеличению происшествий и травм, на что жалуются жители.
Теперь правила благоустройства муниципальных образований дополнятся пунктом о запрете оставлять самокаты в местах, где это мешает пользованию территорией.
Размер штрафа:
- для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.
Правовое управление ЗакСа пока уточняет, какие именно места будут считаться запрещёнными: возможно, это остановки, площади или дороги.