В Ленобласти введут штрафы за оставленные электросамокаты

В Ленобласти хотят штрафовать за оставленные электросамокаты: для граждан — до 3 тыс. ₽, для компаний — до 50 тыс. ₽. Какие места попадут под запрет, пока уточняют.

В ЗакСе Ленобласти приняли законопроект, который предполагает штрафы за нарушение правил общего пользования арендуемыми электросамокатами.

Инициатор законопроекта — Совет депутатов Соснового Бора — отмечает, что резкий рост числа электросамокатов приводит к увеличению происшествий и травм, на что жалуются жители.

Теперь правила благоустройства муниципальных образований дополнятся пунктом о запрете оставлять самокаты в местах, где это мешает пользованию территорией.

Размер штрафа:

  • для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Правовое управление ЗакСа пока уточняет, какие именно места будут считаться запрещёнными: возможно, это остановки, площади или дороги.