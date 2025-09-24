В мэрии Уфы рассказали, как оплатить парковку без интернета

В связи с периодическими ограничениями мобильного интернета управление транспорта и связи администрации Уфы подготовило для автолюбителей инструкцию по оплате парковки в таких условиях.
Специалисты рекомендуют в первую очередь сохранять спокойствие, поскольку сбои связи носят временный характер. Чтобы быть готовым к такой ситуации, стоит заранее запомнить или записать номер парковочной зоны и действующий тариф — эта информация указана на дорожных знаках или доступна на сайте parking02.ru.
Если интернет недоступен, можно воспользоваться несколькими альтернативными способами:
— отправить SMS-сообщение на короткий номер 2730 (детали указаны на информационных стендах);
— внести оплату через ближайший банкомат Сбербанка наличными или банковской картой;
— подключиться к бесплатной точке Wi-Fi (список доступен на freewifi.ufanet.ru) и оплатить через приложение «Горпарковки».
Также доступна возможность постоплаты: если ни один способ в момент парковки не сработал, можно оплатить стоянку позже в тот же день, когда появится стабильный интернет. За такую отсрочку штрафные санкции накладываться не будут.
Более подробную информацию о работе платных парковок можно найти на официальном сайте городской администрации.