Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 25 сентября 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 25 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 25 сентября 2025 коснется Ленинского, Свердловского, Октябрьского и Правобережного районов. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-канала «Свет38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 25 сентября 2025.

В Свердловском районе электричества не будет на Лермонтова, Аргунова, Мамина-Сибиряка, в Первомайском и на Фадеева. В Правобережном районе в основном временные неудобства продлятся в течение всего дня с 9 до 18 часов.

В Ленинском районе свет отключат в домах на улицах Кировская, Днепровская, Камская, Трактовая, Нукутская и других адресов с часу до трех часов ночи. В Октябрьском районе в течение дня и ночи будут происходить временные отключения света по разным адресам.

С более подробной информацией о том, где пройдет отключение света в Иркутске 25 сентября 2025, можно ознакомиться ниже.

Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38».