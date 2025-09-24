Мощная вспышка произошла на Солнце 24 сентября — что ждать белорусам

На Солнце 24 сентября произошла мощная вспышка, которая вызовет магнитные бури. Подробности белорусам и другим жителям Земли рассказали в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Так, в среду на Солнце была зафиксирована вспышка класса мощности M1, которая продолжалась 47 минут. Также произошло десять вспышек класса С.
По прогнозу космической погоды 24 и 25 сентября ожидается вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной. При этом вспышки класса Х — маловероятны.
Ученые сказали, что геомагнитное поле может быть неустойчивым. А радиационная обстановка остается невозмущенной. При этом предупредили о высокой вероятности ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.
Еще Белгидромет уже вынес штормовое предупреждение из-за морозов в Беларуси 25 сентября.
Напомним, отопительный сезон стартует в Беларуси с 25 сентября — сначала в Витебской области. Также ЖКХ сказало, когда в Минске включат отопление.