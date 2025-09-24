В Поморье профориентационный строительный форум посетили более 900 человек

Площадки форума «Молодой специалист — строитель будущего» в Архангельске посетили 595 студентов и 349 школьников. Они приняли участие в экскурсиях, мастер‑классах, во встречах с работодателями, а также в профориентационных треках, организованных при поддержке профильных региональных структур в ходе реализации нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном министерстве строительства и архитектуры.
Форум проходил 11 и 12 сентября. На мероприятии 17 работодателей предоставили молодым людям 112 сертификатов на прохождение практики и стажировки в ведущих строительных компаниях.
Практическая часть форума прошла на площадках техникумов, строительных объектов и проектных офисов. Отраслевые специалисты рассказывали ребятам о геодезии, прикладной архитектуре, современных отделочных технологиях и практиках благоустройства. Молодые люди получили представление о ключевых компетенциях, востребованных в отрасли, и возможностях для профессионального развития.
В техникуме строительства и экономики для школьников прошли практические занятия по трем направлениям: строительство и эксплуатация зданий, землеустройство и архитектура. Будущие строители работали с цифровой моделью жилого дома и знакомились с принципами информационного моделирования (BIM), осваивая логику структурирования проекта.
Архитекторы создавали макеты, подбирая стилистические решения фасадов, учились аргументированно защищать выбранную концепцию. Землеустроители пробовали применять геодезическое оборудование, проводили измерения на учебном полигоне и сопоставляли результаты с проектной документацией. Участники форума также посетили производственные и строительные площадки как на этапе подготовки, так и в фазе активных работ. На базе Архангельского политехнического техникума ученики школы № 36 и гимназии № 25 изготовили деревянный органайзер, попробовали использовать для росписи декоративную штукатурку и познакомились с основами ландшафтного благоустройства.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.