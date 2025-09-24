В Поморье профориентационный строительный форум посетили более 900 человек

Архитекторы создавали макеты, подбирая стилистические решения фасадов, учились аргументированно защищать выбранную концепцию. Землеустроители пробовали применять геодезическое оборудование, проводили измерения на учебном полигоне и сопоставляли результаты с проектной документацией. Участники форума также посетили производственные и строительные площадки как на этапе подготовки, так и в фазе активных работ. На базе Архангельского политехнического техникума ученики школы № 36 и гимназии № 25 изготовили деревянный органайзер, попробовали использовать для росписи декоративную штукатурку и познакомились с основами ландшафтного благоустройства.