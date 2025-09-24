Ричмонд
В Перми отремонтировали участок улицы Толмачева

Отрезок протяженностью 310 метров расположен между улицей Окулова и проездом Якуба Коласа.

Часть улицы Толмачева отремонтировали в Перми по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Улица Толмачева разделена на два участка, их общая протяженность — 520 м. Оба расположены в Дзержинском районе. В этом году по нацпроекту обновили длинный участок — от улицы Окулова до проезда Якуба Коласа. Его длина — 310 м. Вдоль отрезка расположены как жилые дома, так и социально важные объекты — два корпуса детского сада № 268 и предметно-языковая школа «Дуплекс». Специалисты заменили асфальт на проезжей части, обустроили газоны, частично обновили бортовой камень. Также они сделали съезды и парковочные карманы, искусственную неровность.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.