В Перми отремонтировали участок улицы Толмачева

Улица Толмачева разделена на два участка, их общая протяженность — 520 м. Оба расположены в Дзержинском районе. В этом году по нацпроекту обновили длинный участок — от улицы Окулова до проезда Якуба Коласа. Его длина — 310 м. Вдоль отрезка расположены как жилые дома, так и социально важные объекты — два корпуса детского сада № 268 и предметно-языковая школа «Дуплекс». Специалисты заменили асфальт на проезжей части, обустроили газоны, частично обновили бортовой камень. Также они сделали съезды и парковочные карманы, искусственную неровность.