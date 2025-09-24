Четыре рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Геленджика

Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В период их действия четыре самолета, направлявшиеся в Геленджик, были перенаправлены на запасные аэродромы.
В Росавиации отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.