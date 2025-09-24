Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Геленджика

Аэропорт Геленджика снова принимает и выпускает самолеты.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В период их действия четыре самолета, направлявшиеся в Геленджик, были перенаправлены на запасные аэродромы.

В Росавиации отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом.