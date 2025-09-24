Эксперты обсудили механизмы поддержки молодых инноваторов в Ростовской области

— Поддержка талантов — это стратегическая инвестиция в будущее образования всей Ростовской области и Юга России. Мы видим здесь большой потенциал роста: развитая университетская среда и студенческое сообщество, много перспективных бизнес-компаний, работающих в партнёрстве с вузами. Эндаумент — это не про быстрый результат. Это про устойчивое развитие на десятилетия вперед. Уверен, что, объединив усилия университета, власти и бизнеса, мы сможем сделать Ростовскую область и Юг России территорией возможностей, куда хочется приехать, чтобы реализовать себя на все 100%, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.