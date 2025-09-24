Эксперты обсудили механизмы поддержки молодых инноваторов в Ростовской области

Проектная сессия «Эндаумент для привлечения и развития талантов в Ростовской области» состоялась в минувшую субботу в рамках XVI Фестиваля науки Юга России. Ее организаторами выступили Сбер, Южный федеральный университет и министерство экономического развития Ростовской области.
В сессии приняли участие представители органов власти, банковской сферы, образовательных учреждений и бизнеса. Они обсудили механизмы формирования целевых капиталов для поддержки молодых инноваторов и талантливых студентов, способы привлечения инвестиций и перспективы развития науки и образования в Ростовской области.
По итогам сессии было принято решение о создании рабочей группы для проработки пилотных проектов. Основными ценностями проекта, отмеченными экспертами, стали: долгосрочность, культура благотворительности, развитие человеческого капитала, партнерство и прозрачность, доверие и вовлечение университетов, бизнеса и властей.
— Поддержка талантов — это стратегическая инвестиция в будущее образования всей Ростовской области и Юга России. Мы видим здесь большой потенциал роста: развитая университетская среда и студенческое сообщество, много перспективных бизнес-компаний, работающих в партнёрстве с вузами. Эндаумент — это не про быстрый результат. Это про устойчивое развитие на десятилетия вперед. Уверен, что, объединив усилия университета, власти и бизнеса, мы сможем сделать Ростовскую область и Юг России территорией возможностей, куда хочется приехать, чтобы реализовать себя на все 100%, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Как отметил проректор по международной и проектной деятельности ЮФУ Максим Бондарев, ежегодно в университете реализуются проекты, направленные на развитие талантов, общим объемом более 200 млн рублей.
— Мы убеждены, что создание отдельного эндаумента, имеющего целью привлечение и удержание талантов, в том числе посредством целевого трудоустройства в региональные компании-лидеры, в рамках партнерства университета, банков, индустрии и бизнеса откроет новые возможности для реализации тех проектов и инициатив, которые призваны обеспечить реализацию обновленной Стратегии развития Ростовской области до 2030 года, — пояснил Максим Бондарев.