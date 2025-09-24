Ричмонд
Пановский сад открыли в Нижегородской области

Сад был реконструирован в честь 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова.

Источник: ИРГСНО

В Нижегородской области открылся Пановский сад. Об этом сообщила пресс-служба ИРГСНО.

Этот небольшой лесной массив граничит с улицей Чкалова с одной стороны и обрывается живописным видом на Горьковское море с другой.

После проведенных работ по улучшению территории здесь обустроили деревянные дорожки, зоны отдыха, смотровую площадку и провели освещение, которого так не хватало раньше. У входа установлена информационная панель, помогающая сориентироваться и выбрать направление для прогулки.

Пановский сад был реконструирован в честь 120-летия со дня рождения Валерия Чкалова.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде новый пешеходный мост через Почаинский овраг построен почти на треть.