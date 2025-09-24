Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами вступили в силу в Казани

В соответствии с документом запрещается складировать в контейнерах и бункерах, предназначенных для ТКО, другие виды отходов, которые могут повредить накопители или мусоровозы, а также нарушить режим работы объектов обработки и утилизации. Об этом сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».
К таким отходам относятся строительные отходы, «зеленые» остатки, осветительные приборы с ртутью, батареи и аккумуляторы, легко воспламеняющиеся материалы, а также снег и лед. Нарушается запрет также при размещении ТКО в накопителях, не предназначенных для этого, или на территории, прилегающей к площадке сбора.
За нарушение правил установлены штрафы: от 2 тысяч рублей для граждан и от 100 тысяч рублей для юридических лиц. Протоколы об административных правонарушениях будут составлять сотрудники полиции и Минэкологии. Документ направлен на упорядочение системы обращения с ТКО, внедрение раздельного сбора отходов и усиление контроля за деятельностью региональных операторов.
Руководитель пресс-службы УК «ПЖКХ» Анастасия Хан пояснила, что ранее за выброс строительных отходов и мусора от ухода за зелеными насаждениями в баки для твердых коммунальных отходов наказания не было, и люди научились использовать пустые бункеры в поселках.
Сейчас такие действия стали запрещены и влекут за собой последствия. Она также отметила, что вывоз строительных отходов можно заказать у лицензированных компаний, таких как РСО-Инвест и Жилсервис, при этом средняя стоимость 8-кубового контейнера составляет около 10 тысяч рублей.
По словам Хан, опиловку и листву можно самостоятельно компостировать на частном участке, измельчать ветки шредерами или сжигать в специально оборудованной закрытой емкости на безопасном расстоянии.
Отходы от покоса газонов и обрезки кустарников на территории многоквартирных домов должны утилизировать организации, выполнявшие работы, заказывая бункер у регионального оператора или другой лицензированной компании. Стоимость 10-кубового бункера у регоператора составляет 11 410 рублей.
В обычные контейнеры нельзя выбрасывать покрышки из-за их вредного воздействия на окружающую среду. Старые шины можно сдать в специализированные «Точки сбора» регоператора на Васильченко, 6 и Родины, 45, которые работают ежедневно с 07:00 до 19:00, а также на некоторых заправках Татнефти или в шиномонтажных мастерских (платно).
Батареи и ртутные термометры регоператор принимает только на пункте на Васильченко, 6.
Опасные отходы, включая люминесцентные и светодиодные лампы, ртутные градусники и батарейки, можно выбрасывать в оранжевые контейнеры по ряду адресов в городе: ул. Калинина, 2а, к1; ул. Беломорская, 69 г; пер. Осиновский, 8 (Залесный); ул. Приволжская, 97а (Красная горка); ул. Химиков, 11; ул. Ново-Давликеевская, 4а (Мирный); ул. Калинина, 60а (Отары); ул. Н. Ершова, 57а; ул. Интернациональная, 24а (Константиновка); ул. Локаторная, 25б (Нагорный); ул. Нардуган, 45 (Вознесенское).
В Казани сбор отходов в жилом фонде (МКД и ИЖС) производится регоператором с 3531 контейнерной площадки, на которых установлено 15 012 емкостей для ТКО. В 2025 году было установлено 1136 контейнеров, в 2024 — 1 224. В 2026 году планируется установить еще 1 400 новых контейнеров (1 000 евроконтейнеров и 400 желтых сеток).
Для раздельного сбора отходов на 1 978 площадках установлено 2 310 желтых контейнеров-сеток, на 245 площадках — две и более сетки. За 2023−2025 годы регоператор установил и заменил 1 482 сетки; для полного охвата требуется установить еще 1 464 контейнера для раздельного сбора.
Благодаря предпринимаемым мерам объем сбора раздельно сортированных отходов растет: за весь 2023 год из желтых сеток собрано 55 040 м³ отходов, а только за первое полугодие 2025 года — 43 943 м³. На «Точках сбора» с осени 2023 года организован «продвинутый» раздельный сбор 39 полезных фракций: на Васильченко, 6 собрано 107,3 тонн вторсырья, на Родины, 45 — 65 тонн.
Утилизация мусора соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие».