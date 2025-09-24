В Барнауле пройдет интенсив о развитии креативного бизнеса с помощью гранта

Представители креативных индустрий Алтайского края могут принять участие в образовательном интенсиве, посвященном использованию грантовых механизмов для развития креативного бизнеса и социокультурных проектов. Мероприятие организуют по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в управлении региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
В обучении могут принять участие индивидуальные предприниматели, юридические лица, зарегистрированные на территории Алтайского края и ведущие деятельность в сфере креативных индустрий. На встрече участники узнают об основах социокультурного проектирования, откроют для себя возможности получения и эффективного использования грантов, освоят навыки подготовки успешных заявок на гранты. Также они узнают практические кейсы и лучшие практики развития бизнеса через грантовую поддержку.
Мероприятие состоится 8 октября с 10:00 до 17:00 по адресу: центр «Мой бизнес» (город Барнаул, улица Мало-Тобольская, дом 19).
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 800 222 83 22 (доб. 120).
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.