В Барнауле пройдет интенсив о развитии креативного бизнеса с помощью гранта

В обучении могут принять участие индивидуальные предприниматели, юридические лица, зарегистрированные на территории Алтайского края и ведущие деятельность в сфере креативных индустрий. На встрече участники узнают об основах социокультурного проектирования, откроют для себя возможности получения и эффективного использования грантов, освоят навыки подготовки успешных заявок на гранты. Также они узнают практические кейсы и лучшие практики развития бизнеса через грантовую поддержку.