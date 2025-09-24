Жители Башкирии потеряли более 18 млн рублей за сутки из-за мошенников

За минувшие сутки жители Башкирии стали жертвами телефонных мошенников, общая сумма потерь превысила 18 миллионов рублей. Как сообщили в МВД по республике, аферисты использовали различные схемы обмана.
Так, уфимская пенсионерка лишилась почти 3 миллионов рублей после звонка от людей, назвавшихся руководством ее бывшего места работы. Под предлогом проверки финансируемых организаций они убедили ее перевести крупную сумму.
Другой житель Уфы, молодой мужчина, перевел около 1,5 миллиона рублей лжесотрудникам, представившимся работниками медицинской службы и Банка России. Еще одна женщина вложила аналогичную сумму в сомнительные инвестиционные проекты через онлайн-платформу, куда ее привлек мнимый финансовый консультант.
В Туймазинском районе Башкирии местная жительница потеряла более 600 тысяч рублей, поверив аферистам, которые изображали из себя сотрудников почты и банковских служб.
В МВД призвали граждан быть особенно внимательными при общении с незнакомцами по телефону, не устанавливать подозрительные приложения и не переводить деньги на неизвестные счета.
