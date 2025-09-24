В Ташкенте хотят «оживить» крупнейший подземный переход у Северного вокзала: здесь появятся магазины и другие объекты

Проект будет реализован на основе государственно-частного партнёрства. На площади 4000 квадратных метров — это самый крупный подземный переход в городе — появятся магазины, сервисные точки и объекты сферы услуг. Об этом рассказал первый заместитель хокима Ташкента Бахтиёр Хайдаров на собрании городского кенгаша народных депутатов.
Почему переход опустел?
Раньше прямо перед вокзалом, под дорогой, активно работали магазины: здесь можно было купить буквально всё. Однако после серии терактов в Ташкенте в 1999 году все торговые точки были закрыты ради безопасности. Власти объясняли это тем, что в случае пожара или взрыва большое скопление людей может привести к трагедии.
В итоге переход превратился в темное, неуютное и практически заброшенное место. Люди предпочитают его обходить стороной, особенно в тёмное время суток — многие девушки и женщины отмечают, что здесь попросту страшно ходить.
Что планируют сделать?
Теперь предлагается заново обустроить пространство перехода: создать удобные торговые площадки, объекты сервиса, возможно, даже учебные центры, чтобы вернуть сюда поток людей и сделать это место безопасным, полезным и современным.
Если проект окажется успешным, его могут масштабировать и на другие подземные переходы Ташкента. Аренда торговых площадей принесёт дополнительный доход городу, а жители и гости столицы наконец-то получат цивилизованный и полезный общественный объект.