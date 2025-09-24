В Ташкенте хотят «оживить» крупнейший подземный переход у Северного вокзала: здесь появятся магазины и другие объекты

Раньше прямо перед вокзалом, под дорогой, активно работали магазины: здесь можно было купить буквально всё. Однако после серии терактов в Ташкенте в 1999 году все торговые точки были закрыты ради безопасности. Власти объясняли это тем, что в случае пожара или взрыва большое скопление людей может привести к трагедии.