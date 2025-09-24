Молочная продукция в Воронежской области не подорожает до конца года

Губернатор Александр Гусев обсудил с депутатом Государственной Думы, основателем компании «Молвест» Аркадием Пономарёвым политическую повестку и развитие молочной отрасли региона.
Аркадий Пономарёв, говоря о текущих тенденциях, отметил, что до конца текущего года рост цен на молочную продукцию маловероятен, при этом объёмы производства растут.
На встрече также обсуждалась реализация «Молвестом» инвестпроекта по созданию дополнительных перерабатывающих мощностей в Калачеевском районе. Стороны рассмотрели технические и организационные моменты, включая вопросы земельных отношений и взаимодействия с профильными исполнительными органами.
Аркадий Пономарёв также сообщил о результатах работы компании. Так, за восемь месяцев 2025 года выручка от продаж выросла на 15% (на 3,8 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По направлению сухих ингредиентов этот показатель возрос на 41% (+980 млн рублей).
Следующий вопрос касался взаимодействия компании с муниципалитетами, в том числе поддержки социально значимых инициатив в Калачеевском округе.
В завершение встречи Александр Гусев отметил значимость развития молочной отрасли для экономики Воронежской области и подчеркнул необходимость продолжения диалога между властью и бизнесом.