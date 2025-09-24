Молочная продукция в Воронежской области не подорожает до конца года

Аркадий Пономарёв также сообщил о результатах работы компании. Так, за восемь месяцев 2025 года выручка от продаж выросла на 15% (на 3,8 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По направлению сухих ингредиентов этот показатель возрос на 41% (+980 млн рублей).