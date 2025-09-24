Отопление подключили в каждом втором доме Нижнего Новгорода

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, тепло уже подано в каждый второй многоквартирный дом. По его словам, к вечеру 24 сентября батареи должны стать теплыми в 4 540 МКД. Работы по подключению продолжаются в штатном режиме. Тем временем тепло поступило в 90% детских садов и школ, а также почти в 60% учреждений дополнительного образования и здравоохранения. Отопление подключили более чем в 40% вузов, колледжей и объектов социальной защиты.