Отопление подключили в каждом втором доме Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается плановое подключение объектов к отоплению.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, тепло уже подано в каждый второй многоквартирный дом. По его словам, к вечеру 24 сентября батареи должны стать теплыми в 4 540 МКД. Работы по подключению продолжаются в штатном режиме. Тем временем тепло поступило в 90% детских садов и школ, а также почти в 60% учреждений дополнительного образования и здравоохранения. Отопление подключили более чем в 40% вузов, колледжей и объектов социальной защиты.

Напомним, отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартовал 23 сентября. С этого же дня в столице Приволжья заработала горячая линия по вопросам теплоснабжения.