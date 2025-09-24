Ричмонд
Единый логотип белорусского туризма в виде цветка картошки выбран в Беларуси

В Беларуси единым логотипом белорусского туризма стал цветок картошки.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси цветок картошки выбрали единым логотипом белорусского туризма, рассказали в Национальном агентстве по туризму.

Так, в Беларуси разработали брендбук в основе которого — стилизованный цветок картофеля. В Национальном агентстве по туризму считают, что новый символ послужит укреплению визуального стиля агентства, поспособствует улучшению продвижения туристического потенциала республики на внутреннем рынке и в мире.

Отмечается, что выбранный за основу логотипа цветок картофеля сочетает в себе узнаваемость, культурную значимость и уникальность национальной идентичности.

Еще в Нацагентстве обратили внимание на то, что сам картофель итак является одним из неофициальных символов Беларуси. А вот цветок картофеля — малознакомый элемент, который редко используют в туристической айдентике.

— Использование цветка картофеля призвано предложить новый взгляд на привычное, подчеркнуть особое, скрытое в повседневном, — пояснили в пресс-службе.

Фирменный логотип внедрят в 13 направлениях белорусского туризма.

Еще Минтруда назвало город Беларуси, где больше всего долгожителей.

А Нацбанк хочет изменить графический знак белорусского рубля.