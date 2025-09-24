В Ленобласти завершили ремонт участка Выборгского шоссе

Участок региональной дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково протяженностью 11 км отремонтировали в Выборгском районе Ленинградской области. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в дорожном комитете региона.
Обновленный участок является отрезком Выборгского шоссе, проходящего через поселки Симагино и Майнило. Специалисты расчистили территорию и убрали старое покрытие. Затем уложили два слоя нового асфальтобетонного полотна. Также обустроили остановки общественного транспорта, укрепили обочины, установили новые знаки, сигнальные столбики и нанесли разметку. Кроме этого, строители восстановили деформационные швы на мосту через реку Сестру. Работы завершили досрочно.
Отметим, что в этом году в Ленинградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведут в нормативное состояние более 40 объектов общей протяженностью свыше 300 км. Работы затронут практически все районы региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.