Детская больница в Ростове осталась без капремонта из-за ситуации с подрядчиком

Капитальный ремонт Детской городской больницы № 1 в Ростове-на-Дону остался незавершенным из-за ситуации с подрядчиком, которого признали недобросовестным. Об этом сообщает Ростовское УФАС.
Работы проводились по контракту между больницей и подрядной организацией. Сумма соглашения на ремонт консультативно-диагностического отделения составила около 3 миллионов рублей.
По условиям контракта завершить все работы должны были до конца февраля 2024 года. Однако к февралю 2025 года ремонт так и не был выполнен в полном объеме. В связи с этим заказчик принял решение в одностороннем порядке расторгнуть договор.
Ростовское УФАС внесло информацию о компании-подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Это решение получило поддержку Арбитражного суда Ростовской области. В результате компания исключена из участия в государственных и муниципальных закупках на два года.
