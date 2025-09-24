Американская полиция остановила Эрдогана для проезда кортежа Трампа. Видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден ожидать разрешения полиции, чтобы перейти улицу в Нью-Йорке во вторник, поскольку движение было перекрыто для проезда важного кортежа. Об этом, ссылаясь на Associated Press, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, турецкую делегацию, включая главу государства, остановила полиция, и президенту Эрдогану пришлось ждать, пока улица будет вновь открыта для движения пешеходов.
Телеканал SkyNews полагает, что причиной перекрытия дороги был проезд кортежа президента США Дональда Трампа.
Ранее американская полиция, под аналогичным предлогом, остановила автомобиль президента Франции Эмманюэля Макрона в городе, после чего ему пришлось добираться до посольства пешком.