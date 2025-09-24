В Поморье высадили более 120 тысяч деревьев за две недели

Акцию «Сохраним лес» проводят не только арендаторы, но и волонтеры. В преддверии профессионального праздника — Дня работников леса — в Северодвинском лесничестве представители городской администрации, регионального минлеспрома, управления лесничествами, а также Архангельского и Северодвинского лесничеств очистили от бытовых отходов защитную полосу реки Солзы и собрали более 5 куб. м отходов. На месте свалки высадили 100 саженцев сосны, а собранный мусор вывезли на полигон. До конца сезона в рамках акции «Сохраним лес» планируется высадить почти 360 тыс. деревьев и восстановить леса на общей площади 175 га.