В Поморье высадили более 120 тысяч деревьев за две недели

Более 120 тыс. деревьев и кустарников высадили в Архангельской области в ходе акции «Сохраним лес», которая стартовала 3 сентября. Это соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.
«Основная нагрузка ложится на арендаторов лесных участков — предприятия ЛПК региона. Именно они помогают восстановить лес там, где недавно проходили рубки», — сообщил в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Акцию «Сохраним лес» проводят не только арендаторы, но и волонтеры. В преддверии профессионального праздника — Дня работников леса — в Северодвинском лесничестве представители городской администрации, регионального минлеспрома, управления лесничествами, а также Архангельского и Северодвинского лесничеств очистили от бытовых отходов защитную полосу реки Солзы и собрали более 5 куб. м отходов. На месте свалки высадили 100 саженцев сосны, а собранный мусор вывезли на полигон. До конца сезона в рамках акции «Сохраним лес» планируется высадить почти 360 тыс. деревьев и восстановить леса на общей площади 175 га.
Отметим, что высаженные под Северодвинском сеянцы — одни из первых, выращенных в новом лесосеменном питомнике Архангельского целлюлозно-бумажного комбината. В этом году открыты два новых питомника общей проектной мощностью более 6 млн сеянцев в год: под Каргополем и в Новодвинске.
«Всего в Архангельской области функционируют 15 лесных питомников по выращиванию посадочного материала, 9 из них частные, 6 находятся в ведении Единого лесопожарного центра. В них можно выращивать около 20 миллионов саженцев в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребность региона в лесопосадочном материале, а значит, выполнять все мероприятия по лесовосстановлению и реализации нацпроекта “Экологическое благополучие”», — сообщил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.