На промышленном оборудовании впервые «напечатаны» кремниевые квантовые биты

«До настоящего времени у нас не было уверенности в том, что мы сможем достичь в условиях промышленного производства той точности работы кубитов, которая была характерна для этих устройств, изготовленных в лаборатории. Проведенные нами опыты четко показали, что наша методика изготовления кубитов полностью совместима с теми технологическими процессами, которые применяются при производстве микрочипов уже несколько десятилетий», — заявил профессор UNSW Эндрю Дзурак, чьи слова приводит пресс-служба вуза.