В Перми отремонтировали улицу Решетникова

Ремонт участка улицы Решетникова завершили в Перми. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Дорогу обновили на отрезке на участке от улицы Екатерининской до Ленина. Его протяженность составила 260 м, длина всей улицы — 600 м. До ремонта на этом отрезке были ямы, разрушенный асфальт и трещины.
Специалисты привели в нормативное состояние не только проезжую часть, но и тротуары, в некоторых местах заменили бортовой камень. Также они благоустроили территорию — обновили газоны. Финальным этапом стала установка новых знаков.
Отметим, что вдоль и вблизи этого участка улицы Решетникова расположены социально значимые объекты — корпуса городской больницы № 2 и Пермский колледж предпринимательства и сервиса. Также недалеко находится школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и корпус детского сада № 103.
«Улица была уже в ненормативном состоянии. Асфальт растрескался, бортовой камень разрушился, тротуары требовали ремонта. Обновление улицы было необходимо, а учитывая социальную значимость дороги, работы сделаны уже в этом году, хотя это объект 2026 года», — подчеркнули в минтрансе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.