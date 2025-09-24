Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-руководитель школы в Башкирии присвоила более 250 тысяч рублей премиальных

Следствие завершило дело о хищении денег в школе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке бывшая директор местной школы предстанет перед судом по обвинению в многократном хищении премиальных выплат своих сотрудников. Как сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии, с 2019 по 2023 год женщина начисляла стимулирующие выплаты, предназначенные только для педагогов, другим работникам образовательного учреждения.

После начисления премий женщина убеждала сотрудников, что по договоренности с министерством образования республики они должны вернуть «излишне» выплаченные средства ей лично, якобы в качестве компенсации за совмещение руководящей и преподавательской работы. Общая сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

В ходе расследования на банковские счета подозреваемой был наложен арест для обеспечения возможной конфискации. Уголовное дело по девяти эпизодам мошеннических действий передано в суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.