Экс-руководитель школы в Башкирии присвоила более 250 тысяч рублей премиальных

В Белорецке бывшая директор местной школы предстанет перед судом по обвинению в многократном хищении премиальных выплат своих сотрудников. Как сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии, с 2019 по 2023 год женщина начисляла стимулирующие выплаты, предназначенные только для педагогов, другим работникам образовательного учреждения.