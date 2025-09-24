Акцию «БумБатл» поддержали на Российской неделе бумаги

Деловая игра «Бумажный прорыв: производственные кейсы» прошла 24 сентября в ходе масштабной выставки «Российская неделя бумаги» Лиги переработчиков макулатуры. Мероприятие было организовано в поддержку Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Более 50 студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана и Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева приняли участие в решении реальных производственных задач индустрии переработки макулатуры. В течение часа команды анализировали задания и представляли жюри свои проекты. Оценивали предложения специалисты Лиги переработчиков макулатуры и компаний-партнеров.
«Сегодняшний батл идей между студенческими командами — это шанс найти новые решения для ключевых проблем отрасли: сбора макулатуры, логистики и продвижения бумаги как материала. Бумага — самый цикличный материал, и важно продвигать эту идею. Молодое поколение обладает свежим взглядом, и мы надеемся, что их подход поможет найти нестандартные решения для наших задач», — сказал исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев.
Участники деловой игры предложили решения, которые возьмут на заметку профильные предприятия. Команда победителей получила в подарок поездку на перерабатывающий завод в Калуге, также для них организуют экскурсию по городу.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.