Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акцию «БумБатл» поддержали на Российской неделе бумаги

Более 50 студентов вузов Москвы решали задачи по переработке макулатуры.

Деловая игра «Бумажный прорыв: производственные кейсы» прошла 24 сентября в ходе масштабной выставки «Российская неделя бумаги» Лиги переработчиков макулатуры. Мероприятие было организовано в поддержку Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Более 50 студентов МГТУ им. Н. Э. Баумана и Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева приняли участие в решении реальных производственных задач индустрии переработки макулатуры. В течение часа команды анализировали задания и представляли жюри свои проекты. Оценивали предложения специалисты Лиги переработчиков макулатуры и компаний-партнеров.

«Сегодняшний батл идей между студенческими командами — это шанс найти новые решения для ключевых проблем отрасли: сбора макулатуры, логистики и продвижения бумаги как материала. Бумага — самый цикличный материал, и важно продвигать эту идею. Молодое поколение обладает свежим взглядом, и мы надеемся, что их подход поможет найти нестандартные решения для наших задач», — сказал исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев.

Участники деловой игры предложили решения, которые возьмут на заметку профильные предприятия. Команда победителей получила в подарок поездку на перерабатывающий завод в Калуге, также для них организуют экскурсию по городу.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.