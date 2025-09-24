Акцию «БумБатл» поддержали на Российской неделе бумаги

«Сегодняшний батл идей между студенческими командами — это шанс найти новые решения для ключевых проблем отрасли: сбора макулатуры, логистики и продвижения бумаги как материала. Бумага — самый цикличный материал, и важно продвигать эту идею. Молодое поколение обладает свежим взглядом, и мы надеемся, что их подход поможет найти нестандартные решения для наших задач», — сказал исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев.