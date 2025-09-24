В Кировской области более 5 тысяч человек поучаствовали в «Кроссе нации»

«Кросс нации» в этом году был посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Событие объединило профессиональных спортсменов, любителей и начинающих бегунов. Участники в зависимости от возраста могли выбрать дистанции в 1 км, 2 км, 4 км или 8 км, также все желающие могли принять участие во всеобщем массовом забеге на 1 км. Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы Министерства спорта России и Министерства спорта Кировской области.