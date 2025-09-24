В Кировской области более 5 тысяч человек поучаствовали в «Кроссе нации»

Более 5 тыс. жителей Кировской области 20 сентября присоединились к Всероссийскому дню бега «Кросс нации—2025» — крупнейшему массовому спортивному событию страны. Его проведение соответствует целям госпрограммы «Спорт России», сообщили в управлении массовых коммуникаций.
«Кросс нации» в этом году был посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Событие объединило профессиональных спортсменов, любителей и начинающих бегунов. Участники в зависимости от возраста могли выбрать дистанции в 1 км, 2 км, 4 км или 8 км, также все желающие могли принять участие во всеобщем массовом забеге на 1 км. Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы Министерства спорта России и Министерства спорта Кировской области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.