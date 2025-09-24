Школьники Ставропольского края примут участие в математическом турнире

Все команды-финалисты, участвующие в заключительном этапе, станут призерами, а среди них определятся три команды-победителя. Лучшие получат дипломы, медали, ценные призы и сувенирную продукцию, а также преимущественное право зачисления на интенсивную профильную программу по математике регионального центра «Сириус 26» в 2026 году. Для подачи заявки на участие в мероприятии нужно пройти регистрацию на официальном сайте организации.