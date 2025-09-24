Школьники Ставропольского края примут участие в математическом турнире

Открыт прием заявок на участие в Ставропольском краевом математическом турнире-конкурсе «Квадратура круга». Мероприятие организовано в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном правительстве.
В конкурсе могут поучаствовать обучающиеся 9−11-х классов. Турнир пройдет в три этапа: отборочный в формате олимпиады на базе школ, муниципальный в виде командной математической игры в Центре для одаренных детей «Поиск» в Ставрополе и его филиалах. Заключительный этап из трех командных игр состоится на базе регионального центра «Сириус 26».
«Подобные интеллектуальные состязания — это прекрасная возможность для наших талантливых школьников заявить о себе, развить свои способности и погрузиться в увлекательный мир математики. Турнир полностью соответствует целям национального проекта “Молодежь и дети”, направленного на раскрытие потенциала каждого ребенка», — отметила министр образования Ставропольского края Марина Смагина.
Все команды-финалисты, участвующие в заключительном этапе, станут призерами, а среди них определятся три команды-победителя. Лучшие получат дипломы, медали, ценные призы и сувенирную продукцию, а также преимущественное право зачисления на интенсивную профильную программу по математике регионального центра «Сириус 26» в 2026 году. Для подачи заявки на участие в мероприятии нужно пройти регистрацию на официальном сайте организации.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.